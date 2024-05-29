Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе в июне

Дополнительный выходной связан с празднованием Дня России.

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе в июне. Об этом в среду, 29 мая, сообщили в Telegram-канале Роструда.

«В июне наша страна отмечает главный государственный праздник — День России. В честь его празднования 12 июня будет нерабочим праздничным днем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что событие приходится на среду, таким образом, 11 июня, является предпраздничным днем, поэтому он будет сокращен на один час.