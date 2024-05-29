Путин упразднил три районных суда в Рязанской области

Изменения вступят в силу с 29 мая 2025 года.

Президент России Владимир Путин упразднил три районных суда в Рязанской области. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что в среду, 29 мая, глава государства подписал соответствующие законы.

Упразднены Милославский, Старожиловский и Ухоловский районные суды. Вместо них будут образованы постоянные судебные представительства.

Дела Милославского суда переданы Скопинскому, а Старожиловского и Ухоловского — Рязанскому и Сапожковскому.

Изменения вступят в силу с 29 мая 2025 года.