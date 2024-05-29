Путин упразднил три районных суда в Рязанской области
Изменения вступят в силу с 29 мая 2025 года.
Президент России Владимир Путин упразднил три районных суда в Рязанской области. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что в среду, 29 мая, глава государства подписал соответствующие законы.
Упразднены Милославский, Старожиловский и Ухоловский районные суды. Вместо них будут образованы постоянные судебные представительства.
Дела Милославского суда переданы Скопинскому, а Старожиловского и Ухоловского — Рязанскому и Сапожковскому.
Изменения вступят в силу с 29 мая 2025 года.