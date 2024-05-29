Путин поручил создать единую цифровую туристическую платформу

Она будет содержать информацию о гостиницах, кафе, гидах, транспорте.

Президент Владимир Путин поручил создать в России единую цифровую туристическую платформу. Об этом в среду, 29 мая, сообщило ТАСС со ссылкой на заявление Кремля.

Система будет содержать данные о гостиницах, кафе, гидах и транспорте.

Кроме того, глава государства поручил направлять на нацпроект по туризму не менее половины доходов от повышения пошлин на импортное вино.