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Проживание в отелях Геленджика за год подорожало на 15-20%
Это связано с повышенным спросом и ростом цен на ряд услуг.

Проживание в отелях Геленджика за год подорожало на 15-20%. Об этом в среду, 29 мая, сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу администрации города-курорта.

«На момент старта продаж, рост уровня цен наблюдался на уровне 10-12,5%. В связи с повышенным спросом и ростом цен на ряд услуг, отельеры принимают решение о повышении цен на 15-20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — отметили в мэрии.

Средняя стоимость 10-дневного отдыха на двоих в двух-трехзвездочном отеле с завтраком составит порядка 80-100 тыс. руб. Цена суточного размещения в кемпинге или на базе отдыха не превышает 2-3 тыс. руб. в июне. В гостиницах и отелях, работающих по системе «ультра все включено», «все включено», стоимость суточного размещения стартует от 20 тыс. руб.