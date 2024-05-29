На трассе в Рязанском районе произошло массовое ДТП с фурой
Водители получили легкие повреждения.
На трассе в Рязанском районе произошло массовое ДТП с фурой. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Отмечается, что авария случилась в понедельник, 27 мая, на трассе М-5 «Урал» около деревни Турлатово.
По предварительной информации, большегруз столкнулся с припаркованным на обочине самосвалом дорожных служб Volvo.
От удара его развернуло на 180 градусов и откинуло в «Газель».
Водители получили легкие повреждения.