На трассе в Рязанском районе произошло массовое ДТП с фурой

Водители получили легкие повреждения.

На трассе в Рязанском районе произошло массовое ДТП с фурой. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что авария случилась в понедельник, 27 мая, на трассе М-5 «Урал» около деревни Турлатово.

По предварительной информации, большегруз столкнулся с припаркованным на обочине самосвалом дорожных служб Volvo.

От удара его развернуло на 180 градусов и откинуло в «Газель».

Водители получили легкие повреждения.