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Москалькова: обмены пленными приостановлены по вине Украины
Отмечается, что они не проводятся несколько месяцев.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обмены пленными между Москвой и Киевом не проводятся несколько месяцев. Об этом пишет LIFE.

«К сожалению, несколько месяцев из-за Украины, которая постоянно выставляет новые, надуманные требования, обмены приостановлены», — сказала омбудсмен на выездном заседании Комитета Госдумы по развитию гражданского общества и Комитета по контролю.