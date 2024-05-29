«Мармакс»: региональный покупатель бизнес-класса «помолодел» на 10 лет

В девелоперской компании «Мармакс» сообщили, что основной категорией покупателей новостроек сегмента «бизнес» в регионах являются люди среднего возраста, от 30 до 45 лет, которые уже состоялись в карьере и имеют собственные накопления, а более старшее поколение приобретает жилье для детей. Однако за последний год в Рязанской области и ближайших городах западного направления России возрастной диапазон клиентов скорректировался до 25-35 лет.

Такая динамика связана с популярностью приобретения недвижимости молодыми специалистами — в частности, работниками IT сферы с высоким уровнем дохода и возможностью приобрести квартиру с низкой ставкой по ипотеке. В современных реалиях они переключили свое внимание на жилье повышенного класса.

«При этом чаще всего такая аудитория приобретает привлекательные с точки зрения инвестиций однокомнатные лоты, или двухкомнатные квартиры от 70 кв. метров с функциональными планировочными решениями, включающими большие кухни, мастер-спальни, а также возможность организации кабинета. Особое внимание уделяется статусу дома, оформлению общественных пространств, присутствию в проекте удобных коворкингов. Наиболее частым современным запросом становится наличие в комплексе зарядки для электрокаров», — сообщил генеральный директор девелоперской компании «Мармакс» Юрий Юров.

За последние три года изменились и покупательские предпочтения в целом: клиенты стали более требовательны к архитектуре комплексов, дизайну и качеству отделки.

Более того, покупатели мониторят информацию о проектах, уже введенных в эксплуатацию, отслеживая отзывы резидентов о работе управляющей компании. Важной задачей девелоперов остается не только строительство качественных проектов, но и обеспечение комфортного проживания в нем после ввода.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. метров жилой и коммерческой недвижимости. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройстве, а также профессиональной команде компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.