Кризис урожая апельсинов вынудил использовать мандарины в качестве замены

В Бразилии зафиксировали рекордные цены на этот вид цитрусовых.

Кризис урожая апельсинов вынудил использовать мандарины в качестве замены. Об этом сообщило издание Financial Times.

Договоры о цене на апельсиновый сок растут с 2022 года: из-за урагана и резкого похолодания во Флориде урожай упал до самого низкого уровня почти за 80 лет.

В мае этого года рост цен резко увеличился: во вторник, 28 мая, стоимость фьючерса на концентрат апельсинового сока на Межконтинентальной бирже в два раза превысила прошлогодние показатели.

«Это кризис. Мы никогда не сталкивались с подобным, даже во время сильных морозов и сильных ураганов», — сказал президент Международной ассоциации фруктовых и овощных соков Кис Кулс.

Производители могут смешивать прошлогодние запасы замороженного апельсинового концентрата с новым урожаем, но поставки сокращаются третий год подряд, и запасы истощились.

По мнению Кулса, проблему можно решить с помощью мандаринов, деревья которых более устойчивы к изменению климата.

Для этого потребуется внести изменения в свод международных пищевых стандартов.