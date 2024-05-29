Актера Алексея Панина* внесли в список террористов и экстремистов

Причина, по которой его внесли в список террористов и экстремистов, неизвестна.

Актера Алексея Панина* внесли в список террористов и экстремистов. Об этом сообщает пресс-служба Росфинмониторинга.

Ранее Панина* признали иноагентом на территории РФ. В России на него возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма. Поводом стал пост актера о взрыве на Крымском мосту, который он опубликовал еще в октябре 2022 года.

Причина, по которой его внесли в список террористов и экстремистов, неизвестна.

*признан иноагентом на территории РФ