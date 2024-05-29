58-летнюю жительницу Сасова оштрафовали за незаконную продажу алкоголя
Установлено, что в селе Демушкино осужденная повторно незаконно реализовала алкоголь.
58-летнюю жительницу Сасова оштрафовали за незаконную продажу алкоголя. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на прокуратуру.
Установлено, что в селе Демушкино осужденная повторно незаконно реализовала алкоголь.
Ранее женщину уже привлекали к административной ответственности за незаконную торговлю спиртным.
Суд назначил ей наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей.