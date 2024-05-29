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58-летнюю жительницу Сасова оштрафовали за незаконную продажу алкоголя
Установлено, что в селе Демушкино осужденная повторно незаконно реализовала алкоголь.

58-летнюю жительницу Сасова оштрафовали за незаконную продажу алкоголя. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на прокуратуру.

Установлено, что в селе Демушкино осужденная повторно незаконно реализовала алкоголь.

Ранее женщину уже привлекали к административной ответственности за незаконную торговлю спиртным.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей.