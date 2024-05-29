51-летнего рязанца отправили в колонию за хранение наркотиков

По данным ведомства, местный житель был ранее судим.

51-летнего рязанца отправили в колонию за хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что мужчина приобрел и забрал из «тайника-закладки» наркотическое средство- героин массой более двух граммов.

По данным ведомства, местный житель был ранее судим.

Суд назначил наказание в виде трех лет и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.