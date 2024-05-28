Жительницу Рязани осудили за хранение наркотиков в крупном размере

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно, а также обязал пройти курс лечения.

Жительницу Рязани осудили за хранение наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что в феврале 2024 года девушка у своего знакомого с целью последующего употребления приобрела запрещенное вещество весом не менее одного грамма.

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно, а также обязал пройти курс лечения.