Жительница Касимова потеряла деньги, прислав деньги псевдокриптоинвестору

Об этом сообщило региональное УМВД.

Жительница Касимова потеряла 100 тысяч рублей, передав их мошеннику-«криптоинвестору». Об этом сообщило региональное УМВД.

По информации полиции, 40-летняя женщина нашла в интернете рекламу, предлагающую «быстрый и гарантированный доход». Она связалась с неизвестным. Он убедил женщину в прибыльности инвестирования денежных средств в «криптовалюту». В результате она перечислила через банковское приложение 100 тысяч рублей. После «консультант» перестал выходить на связь.

«По данному факту МОМВД России „Касимовский“ проводится проверка», — отметили в ведомстве. Также полиция порекомендовала не перечислять деньги на неизвестные счета и не переходить по сомнительным ссылкам в интернете.