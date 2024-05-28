ВСУ атаковали беспилотниками два населенных пугкта в Белгородской области

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками два населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В поселке Совхозный Грайворонского городского округа и в селе Муром Шебекинского округа украинские БПЛА сбросили взрывные устройства. В результате оказались выбиты окна и посечены забор и фасады частных домов. Отмечается, что из людей никто не пострадал.⠀

Оперативные службы работают на местах.