ВСУ атаковали беспилотниками два населенных пугкта в Белгородской области
Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками два населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В поселке Совхозный Грайворонского городского округа и в селе Муром Шебекинского округа украинские БПЛА сбросили взрывные устройства. В результате оказались выбиты окна и посечены забор и фасады частных домов. Отмечается, что из людей никто не пострадал.⠀
Оперативные службы работают на местах.