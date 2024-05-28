В Сараевском районе москвича лишили «прав» за пьяную езду на мопеде

По данным следствия, 2 мая пьяного водителя мопеда остановили в селе Напольное. Алкотестер показал 0,357 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В Сараевском районе москвича лишили «прав» за пьяную езду на мопеде. Об этом сообщает ИД «Пресса».

По данным следствия, 2 мая пьяного водителя мопеда остановили в селе Напольное. Алкотестер показал 0,357 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Суд назначил ему наказание в виде лишение прав на полтора года. Кроме этого мужчина должен будет заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.