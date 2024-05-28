В Ряжском районе осудили водителя, который насмерть сбил 71-летнюю пенсионерку

Мужчина признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

В Ряжском районе осудили водителя, который насмерть сбил 71-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария произошла 16 сентября 2023 года, примерно в 08:25, в Ряжске вблизи дома № 10 по улице Совхозная. 45-летний житель Рязани, управляя автомобилем Chevrolet Lanos сбил 71-летнюю местную жительницу.

В результате 71-летняя пенсионерка скончалась.

Мужчина признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.