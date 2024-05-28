За сутки в Рязанской области завели три уголовных дела за незаконную прописку мигрантов

Нарушения обнаружили в Рязани и в Спасском районе.

В Рязанской области за сутки завели три уголовных дела за незаконную прописку мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Нарушения обнаружили в Рязани и в Спасском районе.

Кроме того, полицейские зафиксировали 25 административных нарушений миграционного законодательства, большинство которых касаются правил въезда или пребывания на территории России.