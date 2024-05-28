В Рязанской области уровень инфляции вырос на 7,4%

Отмечается, что к подорожанию товаров привели возросшие издержки производителей и поставщиков.

В Рязанской области уровень инфляции вырос на 7,4%. Об этом сообщили в пресс-служба Банка России.

По данным экспертов, уровень годовой инфляции в Рязанской области в апреле был ниже, чем в среднем по стране. В регионе инфляция во второй весенний месяц увеличилась до 7,4%, общероссийская — до 7,8%.

Отмечается, что к подорожанию товаров привели возросшие издержки производителей и поставщиков. Например, кондитеры стали больше тратить на сырье, так как в странах-экспортерах был неурожай какао-бобов и предложение сократилось. В результате цены на шоколад стали расти быстрее. А операторы сотовой связи переносили в цены возросшие затраты на закупку и обслуживание оборудования, а также оплату труда, что отразилось на тарифах.