В Рязанской области с начала 2024 года произошло девять ДТП с лосями

В Рязанской области с начала 2024 года произошло девять дорожно-транспортных происшествий с лосями. Об этом сообщил телеканал ГТРК «Ока».
Как сказано в сюжете, за гибель дикого животного на дороге водителю нужно выплатить компенсацию в размере 80 тысяч рублей. Уточняется, что штраф может оплатить страховая компания.
Наказание ужесточат, если ДТП произошло в зоне действия дорожного знака «Осторожно, дикие животные!». В некоторых случаях грозит уголовная ответственность.
«Если произошло ДТП с диким животным, то не надо скрываться, могут привлечь за скрытие с места происшествия. Не надо это забирать, а сообщить в 112, либо в отдел полиции. Если забрали дикое животное, может быть предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность», — сказал начальник отдела государственного охотничьего надзора Министерства природопользования Рязанской области Яков Камнев.
Он добавил, что сейчас идет сезонное расселение молодых лосей по региону. Они ведут себя «немного не адекватно».
Напомним, 24 мая в Касимовском районе фура сбила лося.