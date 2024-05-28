В Рязанской области осудили мужчину, который избил и ограбил знакомого

Все произошло в ноябре 2023 года.

В Рязанской области осудили мужчину, который избил и ограбил знакомого. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в ноябре 2023 года 40-летний подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на своего знакомого. Он нанес мужчине не менее 15 ударов ногами по разным частям тела. Затем нападавший взял молоток и стал угрожать приятелю. Мужчина забрал у него телефон и кейс от наушников и скрылся.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.