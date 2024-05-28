В Рязанской области для тушения лесов подготовили четыре пожарных поезда
Отмечается, что при наступлении жаркой погоды и возможных лесных и торфяных пожаров расчеты пожарных поездов переходят в режим повышенной готовности.
В Рязанской области для тушения лесов подготовили четыре пожарных поезда. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.
Составы прошли ремонт. Для бойцов создан запас продуктов питания, рассчитанный на трое суток автономной работы на пожарах.
Отмечается, что при наступлении жаркой погоды и возможных лесных и торфяных пожаров расчеты пожарных поездов переходят в режим повышенной готовности.
Напомним, в Центральную Россию придет экстремальная жара.