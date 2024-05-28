Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 28
22°
Срд, 29
24°
Чтв, 30
23°
ЦБ USD 88.44 -0.25 29/05
ЦБ EUR 96.24 -0.06 29/05
Нал. USD 84.60 / 99.00 28/05 18:55
Нал. EUR 92.40 / 115.00 28/05 18:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Едем. рф — сервис для путешествий и грузоперевозок
Одним из самых экономичных способов путешествия по Росс...
23 мая 10:00
3 364
Сетевой лохотрон? Как безработные рязанцы несли работодателю деньги
Рязанка поделилась своей историей с РЗН. инфо: она откл...
21 мая 11:59
14 464
Рязанский суд отказался предоставить СМИ информацию о подозрительном д...
В адрес известного федерального интернет портала «ПроДо...
20 мая 15:32
5 562
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
15 437
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В рязанских маршрутках и автобусах увеличится стоимость проезда
Перевозчики уведомили о повышении цен мэрию.

В рязанских маршрутках и автобусах увеличится стоимость проезда. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

В мае юрлица и ИП направили в управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани уведомления о повышении стоимости проезда и провоза багажа.

Стоимость увеличится до 36 рублей.

На маршрутах 41 М², 46 М², 47 М², 49 М², 73аМ2, 77 М², 85 М³, 88 М², 42 М², 77бМ2 изменения вступят в силу с 1 июня. На маршрутах 65 М², 77аМ2, 95 М², 99М2 — с 2 июня, 32М3 — с 7 июня, 66 М², 71 М², 71бМ2 — с 15 июня, 73бМ2, 62 М², 75М2 — с 17 июня, 53 М², 30 М³, 50 М³, 68М3 — с 18 июня, 58 М², 85аМ3 — с 25 июня.

«Как сообщили в управлении дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани, уведомления о повышении стоимости проезда не получены от перевозчиков по маршрутам № 90М2, и № 33М2», — указано в публикации.