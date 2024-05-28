В рязанских маршрутках и автобусах увеличится стоимость проезда

Перевозчики уведомили о повышении цен мэрию.

В рязанских маршрутках и автобусах увеличится стоимость проезда. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

В мае юрлица и ИП направили в управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани уведомления о повышении стоимости проезда и провоза багажа.

Стоимость увеличится до 36 рублей.

На маршрутах 41 М², 46 М², 47 М², 49 М², 73аМ2, 77 М², 85 М³, 88 М², 42 М², 77бМ2 изменения вступят в силу с 1 июня. На маршрутах 65 М², 77аМ2, 95 М², 99М2 — с 2 июня, 32М3 — с 7 июня, 66 М², 71 М², 71бМ2 — с 15 июня, 73бМ2, 62 М², 75М2 — с 17 июня, 53 М², 30 М³, 50 М³, 68М3 — с 18 июня, 58 М², 85аМ3 — с 25 июня.

«Как сообщили в управлении дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани, уведомления о повышении стоимости проезда не получены от перевозчиков по маршрутам № 90М2, и № 33М2», — указано в публикации.