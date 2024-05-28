В Рязани нарушения на платных парковках будут находить с помощью видеофиксации
Для этого задействуют мобильные и стационарные комплексы.
В Рязани нарушения на платных парковках будут находить с помощью видеофиксации. Об этом во вторник, 28 мая, сообщила пресс-служба горадминистрации.
Поиск отклонений от правил будет выполняться преимущественно с помощью мобильных комплексов — камер, установленных на автомобилях.
Также, впервые на площади Ленина находить нарушения платных парковок будут современные стационарные комплексы.
«Просим вас соблюдать правила пользования платными парковками и не забывать оплачивать время их использования», — написали в мэрии.
Напомним, платные парковки в областном центре возобновили работу с 22 мая.