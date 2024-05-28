В Рязани до 30 мая закроют движение по улице Вознесенской

Движение закроют в период с 8:00 29 мая до 24:00 30 мая.

В Рязани до 30 мая закроют движение по улице Вознесенской. Об этом сообщает мэрия.

Движение закроют в период с 8:00 29 мая до 24:00 30 мая. Это связано с ремонтными работами на подземном газопроводе по улице Вознесенской в районе дома № 47.

На время проведения работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Администрация просит водителей учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.