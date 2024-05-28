В Пермском крае мужчина расстрелял своего знакомого в упор
В Пермском крае мужчина несколько раз выстрелил в знакомого из травматического пистолета. Об этом сообщил портал
«Житель Чернушки познакомился с двумя мужчинами. Все они стали распивать алкоголь и в какой-то момент поссорились. Тогда 37-летний мужчина взял из своего автомобиля травматический пистолет и подойдя к оппоненту несколько раз выстрелил в него», — сообщили в полиции.
Знакомый пострадавшего пытался остановить стрелка, однако тот смог сбежать. Позже полицейские задержали мужчину по горячим следам. На него завели уголовное дело.