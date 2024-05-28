В Окском заповеднике вылупился птенец серого журавля

Второй представитель нового поколения пока остается в яйце.

В Окском заповеднике вылупился птенец серого журавля. Об этом во вторник, 28 мая, сообщила группа природной зоны ВКонтакте.

«У журавлей вылупился птенец! Один. Второй ещё нет», — написали в публикации.

Серый журавль — перелетная птица. Вид повсеместно распространён на территории России, кроме зон тундры и полупустынь. В настоящий момент популяция пернатых неуклонно снижается. Занесен в Красную книгу.

У взрослых особей окрас перьев преимущественно серых тонов с сине-зеленоватым отливом на крыльях. Спина и хвост окрашены насыщенно, живот и крылья имеют более светлый оттенок. Крылья по краям обрамлены чёрной каймой. Шея тонкая, длинная. Голова со стороны клюва тёмно-серого цвета, по бокам идут две широкие симметричные полосы от глаз до нижней части шеи. На затылке перья полностью отсутствуют, участок голой кожи издали напоминает «красную шапочку».

Продолжительность жизни 30-40 лет.