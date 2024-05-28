Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 28
23°
Срд, 29
24°
Чтв, 30
23°
ЦБ USD 88.44 -0.25 29/05
ЦБ EUR 96.24 -0.06 29/05
Нал. USD 84.60 / 99.00 28/05 18:55
Нал. EUR 92.40 / 115.00 28/05 18:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Едем. рф — сервис для путешествий и грузоперевозок
Одним из самых экономичных способов путешествия по Росс...
23 мая 10:00
3 427
Сетевой лохотрон? Как безработные рязанцы несли работодателю деньги
Рязанка поделилась своей историей с РЗН. инфо: она откл...
21 мая 11:59
14 531
Рязанский суд отказался предоставить СМИ информацию о подозрительном д...
В адрес известного федерального интернет портала «ПроДо...
20 мая 15:32
5 623
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
15 493
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Окском заповеднике вылупился птенец серого журавля
Второй представитель нового поколения пока остается в яйце.

В Окском заповеднике вылупился птенец серого журавля. Об этом во вторник, 28 мая, сообщила группа природной зоны ВКонтакте.

«У журавлей вылупился птенец! Один. Второй ещё нет», — написали в публикации.

Серый журавль — перелетная птица. Вид повсеместно распространён на территории России, кроме зон тундры и полупустынь. В настоящий момент популяция пернатых неуклонно снижается. Занесен в Красную книгу.

У взрослых особей окрас перьев преимущественно серых тонов с сине-зеленоватым отливом на крыльях. Спина и хвост окрашены насыщенно, живот и крылья имеют более светлый оттенок. Крылья по краям обрамлены чёрной каймой. Шея тонкая, длинная. Голова со стороны клюва тёмно-серого цвета, по бокам идут две широкие симметричные полосы от глаз до нижней части шеи. На затылке перья полностью отсутствуют, участок голой кожи издали напоминает «красную шапочку».

Продолжительность жизни 30-40 лет.