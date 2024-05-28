В Новороссийске мужчина приставал к девочкам в лифте

В Новороссийске мужчина приставал к девочкам в лифте и попал на камеру видеонаблюдения. Об этом во вторник, 28 мая, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на местное управление МВД.

«Инициировано проведение проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства, действиям мужчины будет дана правовая оценка», — говорится в заявлении силового ведомства.

По словам родственницы детей, злоумышленник приставал к двум школьницам 11 и 16 лет. Он преследовал их до самой квартиры, после чего поднялся на этаж выше.