В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки

Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1760 человек.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Информация появилась в официальном Telegram-канале министерства.

Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1760 человек.

Отмечается, что российские военные в Харьковской области продолжили продвижение в глубину обороны противника, улучшено положение и на других направлениях.

Средства ПВО сбили украинский МиГ-29, 39 дронов и ракету ATACMS.