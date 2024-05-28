В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1760 человек.
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Информация появилась в официальном Telegram-канале министерства.
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1760 человек.
Отмечается, что российские военные в Харьковской области продолжили продвижение в глубину обороны противника, улучшено положение и на других направлениях.
Средства ПВО сбили украинский МиГ-29, 39 дронов и ракету ATACMS.