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В Кремлевском сквере, благоустроенном за 250 миллионов, нет газона и туалетов
Ремонтные работы на объекте продолжаются.

В Кремлевском сквере, благоустроенном за 250 миллионов рублей, отсутствуют газон и туалеты. Корреспондент РЗН. Инфо прогулялся по площадке на Соборной после зимней реконструкции.

Пространство закончили облагораживать в декабре 2023 года. Там отреставрировали входную арку. Около часовни в честь 900-летия Рязани установили светодинамический фонтан, справа от него устроили детскую площадку, а также две городские качели. Кроме того обновили освещение, поставили новые скамейки и урны.

В сквере нет работающих туалетов. На Соборной площади справа от входа прежнюю кабинку демонтировали. Модульный санузел установили около памятника Сергею Есенину, но терминал оплаты не работает и закрыта дверь.

Тротуарную плитку рабочие укладывали дважды. В 2023 году материал не выдержал погодных условий, замену испорченного покрытия провели после зимы. Сейчас работы продолжаются, местами заметны неровности. На одном из тротуаров лежат фрагменты бордюра.

Согласно госконтракту, на объекте должны провести озеленение. На момент посещения сквера корреспондентом РЗН. Инфо на территории не было клумб с цветами, несколько кустов на главной аллее стояли засохшие. Также на месте газона есть крупные участки земли с сорняками.

Напомним, тендер на 250 миллионов объявили прошлым летом.

В июле 2023 редакция посчитала, что на деньги, которые собрались потратить на благоустройство сквера можно купить 60 квартир для сирот или построить детсад.