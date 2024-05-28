В Госдуму внесут закон об уголовной ответственности за дипфейки с подменой голоса

Виновным будут грозить штрафы до 1,5 млн рублей и до семи лет лишения свободы.

В Госдуму внесут закон об уголовной ответственности за дипфейки с подменой голоса и изображения человека. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что предлагают ввести уголовное наказание, включив их в статьи о клевете, краже, мошенничестве и вымогательстве.

Виновным будут грозить штрафы до 1,5 млн рублей и до семи лет лишения свободы.

Отмечается, что в настоящее время за использование дипфейков в преступных целях в законодательстве ответственности нет.