В Госдуму внесут закон об уголовной ответственности за дипфейки с подменой голоса
Виновным будут грозить штрафы до 1,5 млн рублей и до семи лет лишения свободы.
В Госдуму внесут закон об уголовной ответственности за дипфейки с подменой голоса и изображения человека. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что предлагают ввести уголовное наказание, включив их в статьи о клевете, краже, мошенничестве и вымогательстве.
Виновным будут грозить штрафы до 1,5 млн рублей и до семи лет лишения свободы.
Отмечается, что в настоящее время за использование дипфейков в преступных целях в законодательстве ответственности нет.