В Госдуме предложили ввести налоговый вычет от уплаты НДФЛ при низких доходах

Проект предлагает поддержать россиян с низкими доходами. К ним отнесли тех, чьи доходы в месяц не превышают 30 тысяч рублей.

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет от уплаты НДФЛ при доходах менее 30 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

С таким предложением выступили депутаты во главе с Леонидом Слуцким. Проект предлагает поддержать россиян с низкими доходами. К ним отнесли тех, чьи доходы в месяц не превышают 30 тысяч рублей. Для них хотят ввести налоговый вычет от уплаты НДФЛ.

Слуцкий считает, что такая мера может заменить малоимущим россиянам 13-ю зарплату.

«Законопроект устанавливает новый вид стандартного налогового вычета, позволяющий гражданам, чей ежемесячный доход не превышает 30 тысяч рублей, а совокупный доход по итогам года не превышает 360 тысяч рублей, получить вплоть до 46,8 тысяч рублей налоговых поступлений, уплаченных в счет налога на доход физических лиц. Люди, которые зарабатывают немного, должны платить меньше налогов», — заявил Слуцкий.