В Госдуме предложили изменить расчет платы за содержание жилья

Чаще всего УК устанавливает размер платы, который не имеет финансово-экономического обоснования.

В Госдуме предложили изменить расчет платы за содержание жилья. Об этом пишет «АиФ».

По данным авторов, тариф в многоквартирном доме должен определяться на основе технической документации, а не только по желанию управляющей компании.

В него входит: уборка подъезда, обслуживание системы вентиляции и содержание лифтов и другое.

Чаще всего УК устанавливает размер платы, который не имеет финансово-экономического обоснования.

В проекте указывают, что размер платы будет зависеть от конкретных данных, указанных в документации.