В Госдуме предложили изменить расчет платы за содержание жилья
Чаще всего УК устанавливает размер платы, который не имеет финансово-экономического обоснования.
В Госдуме предложили изменить расчет платы за содержание жилья. Об этом пишет «АиФ».
По данным авторов, тариф в многоквартирном доме должен определяться на основе технической документации, а не только по желанию управляющей компании.
В него входит: уборка подъезда, обслуживание системы вентиляции и содержание лифтов и другое.
Чаще всего УК устанавливает размер платы, который не имеет финансово-экономического обоснования.
В проекте указывают, что размер платы будет зависеть от конкретных данных, указанных в документации.