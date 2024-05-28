В Центральную Россию придет экстремальная жара

В ближайшее время температура воздуха в регионах может прогреться до +30 градусов.

В Центральную Россию придет экстремальная жара. Об этом сообщили в пресс-служба центра погоды «Фобос».

По данным синоптиков, жара придет в центральные регионы из-за столкновения антициклона и циклона. Поэтому уже в ближайшее время температура воздуха в регионах может прогреться до +30 градусов.

По данным регионального Гидрометцентра, в Рязанской области к концу недели ожидается +28 градусов.