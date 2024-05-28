В Белом доме допустили ввод торгового эмбарго на все товары из России
Об этом заявил заместител советника американского президента по нацбезопасности Далип Сингх.
В Белом доме допустили, что США введут торговое эмбарго на все российские товары. Слова заместителя советника американского президента по нацбезопасности Далипа Сингха приводит РИА Новости.
«История эмбарго — не блестящая, но поскольку Россия полностью трансформирует свою экономику в фабрику для военной машины, мы придем к точке, где де-факто это то, что мы получим», — сказал Сингх на выступлении в институте Брукингса.