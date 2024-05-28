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С 1 июня в Рязани запустят маршрут до Орехового озера
Автобус будет отправляться от площади Свободы.

С 1 июня в Рязани запустят маршрут до Орехового озера. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Автобус будет отправляться от площади Свободы.

Расписание:

  • от площади Свободы: 09:01, 09:34, 10:07, 10:40, 11:13, 11:46, 12:19, 13:27, 14:00, 14:33, 15:06, 15:39, 16:12, 16:45, 17:18, 17:51, 18:59, 19:32, 20:05, 20:38, 21:11;
  • от Орехового озера: 09:21, 09:54, 10:27, 11:00, 11:33, 12:06, 13:14, 13:47, 14:20, 14:53, 15:26, 15:59, 16:32, 17:05, 17:38, 18:46, 19:19, 19:52, 20:25, 20:58, 21:29.

Отмечается, что маршрут будет действовать до конца купального сезона.