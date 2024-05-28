Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 28
22°
Срд, 29
24°
Чтв, 30
23°
ЦБ USD 88.69 -1.01 28/05
ЦБ EUR 96.3 -0.8 28/05
Нал. USD 84.60 / 99.00 28/05 15:40
Нал. EUR 92.40 / 115.00 28/05 15:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Едем. рф — сервис для путешествий и грузоперевозок
Одним из самых экономичных способов путешествия по Росс...
23 мая 10:00
3 296
Сетевой лохотрон? Как безработные рязанцы несли работодателю деньги
Рязанка поделилась своей историей с РЗН. инфо: она откл...
21 мая 11:59
14 382
Рязанский суд отказался предоставить СМИ информацию о подозрительном д...
В адрес известного федерального интернет портала «ПроДо...
20 мая 15:32
5 494
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
15 374
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанские полицейские раскрыли кражу рыболовных снастей из салона автомобиля
В отношении двух злоумышленников возбудили уголовные дела.

Рязанские полицейские раскрыли кражу рыболовных снастей из салона автомобиля. Об этом во вторник, 28 мая, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В правоохранительные органы обратился 46-летний мужчина с заявлением о пропаже имущества из машины. Неизвестные на улице Бронная разбили стекло иномарки и похитили дорогие рыболовные снасти.

Оперативники выяснили, что кражу совершили двое мужчин. Личность одного из них удалось быстро установить — 50-летнего местного жителя, ранее судимого за грабеж. На него составили ориентировку.

Патрульные на автовокзале «Центральный» заметили мужчину, который подходил под описание. Его задержали и передали сотрудникам уголовного розыска.

По предварительной информации, хищение рыболовных снастей рязанец совершил вместе со своим 34-летним знакомым — жителем Касимовского района, ранее судимым за грабеж и применение насилия в отношении представителя власти. Краденое изъято.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.