Рязанские полицейские раскрыли кражу рыболовных снастей из салона автомобиля

В отношении двух злоумышленников возбудили уголовные дела.

Рязанские полицейские раскрыли кражу рыболовных снастей из салона автомобиля. Об этом во вторник, 28 мая, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В правоохранительные органы обратился 46-летний мужчина с заявлением о пропаже имущества из машины. Неизвестные на улице Бронная разбили стекло иномарки и похитили дорогие рыболовные снасти.

Оперативники выяснили, что кражу совершили двое мужчин. Личность одного из них удалось быстро установить — 50-летнего местного жителя, ранее судимого за грабеж. На него составили ориентировку.

Патрульные на автовокзале «Центральный» заметили мужчину, который подходил под описание. Его задержали и передали сотрудникам уголовного розыска.

По предварительной информации, хищение рыболовных снастей рязанец совершил вместе со своим 34-летним знакомым — жителем Касимовского района, ранее судимым за грабеж и применение насилия в отношении представителя власти. Краденое изъято.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.