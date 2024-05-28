Рязанская Госавтоинспекция сообщила о проверке водителей мотоциклов и самокатов

В летний период увеличивается количество ДТП с этими видами транспорта.

Рязанская Госавтоинспекция сообщила о проверке водителей мотоциклов и средств индивидуальной мобильности. Об этом во вторник, 28 мая, написала пресс-служба ведомства.

Отмечается, что летом количество ДТП с участием этих видов транспорта значительно возрастает.

«Многие водители не осознают всю ответственность садясь за руль двухколесного транспорта. Мотоциклистам и водителям средств индивидуальной мобильности необходимо особенно внимательно относиться к Правилам дорожного движения и не допускать нарушений. Автомобилистам следует регулярно смотреть в зеркала заднего вида и также соблюдать Правила дорожного движения», — указали в сообщении.

Автоинспекторы добавили, что им часто приходится сталкиваться на дороге с несовершеннолетними водителями мототранспортных средств, именно поэтому на регулярной основе проходят совместные профилактические мероприятия с инспекторами ПДН.