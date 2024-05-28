Рязанцы засняли пожар на предприятии на территории бывшего станкозавода

Кадры сделаны во вторник, 28 мая.

Рязанцы засняли пожар на предприятии на территории бывшего станкозавода. Об этом РЗН. инфо прислали очевидцы.

Кадры сделаны во вторник, 28 мая.

Напомним, ранее рязанцы уже жаловались на загрязнения воздуха в микрорайоне Приокский. Они рассказывали о регулярно появлявшемся дыме на территории бывшего станкозавода.

Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора отметило, что по указанному адресу расположено ООО «Транслом-Рязань».