Рязанцы рассказали о соцпомощи многодетным в виде энергетиков

Отмечается, что девять бутылок напитка выдали в управлении социальной защиты в Московском районе.

Рязанцы рассказали о соцпомощи многодетным в виде энергетиков. Пост об этом во вторник, 28 мая, разместили в Telegram-канале « Подслушано в Рязани ».

"Я пребываю мягко говоря в шоке… Муж сегодня отвозил знакомого многодетного папашу в управление соцзащиты на Московском. Там выдали ему так называемую помощь. Дали молочку и все такое… ну и еще выдали 9 бутылочек напитка, но при этом сказали детям не давать. Я что-то не совсем поняла, зачем это дают? Может кто в курсе?", — написала пользовательница.