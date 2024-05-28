Рязанцы пожаловались на агрессивного водителя маршрутки № 46

«Агрессивно себя вел с пассажирами, переходил на личности», — написал автор.

Рязанцы пожаловались на агрессивного водителя маршрутки № 46. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».

«Водитель маршрутки № 46 с госномером А820ОР создавал потенциально аварийные ситуации на дорогах, не открывал до конца дверь на остановках, ехал так, что невозможно было даже сидеть, не падая. Агрессивно себя вел с пассажирами, переходил на личности», — написал автор.