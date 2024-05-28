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Рязанцы могут поступить в магистратуру по искусственному интеллекту от МТС

Цифровая экосистема МТС открывает магистратуру по искусственному интеллекту в Высшей школе экономики. Цель программы — обучение специалистов в области ИИ и применение новых технологий в бизнесе.

Программа предоставляет 30 бесплатных мест для обучения, финансирование полностью ведется со стороны компании.

В сентябре 2024 года стартует обучение по направлению «Исследования и предпринимательство в искусственном интеллекте» на факультете компьютерных наук в ВШЭ. Цель программы — обучение специалистов, которые будут создавать инновационные продукты, используя передовые методы машинного и глубинного обучения. Программа будет включать большие языковые модели, генеративные нейросети, а также инструменты компьютерного зрения и распознавания естественного языка. Финансирование со стороны МТС покрывает 100% стоимости обучения. Прием документов на программу продлится с 19 июня по 25 июля 2024 года. Поступление возможно по результатам вступительных испытаний или олимпиады «Высшая лига».

«Преподавателями магистратуры станут ведущие специалисты факультета компьютерных наук ВШЭ и сотрудники МТС, в частности — MTS AI. Обучение продлится два года и будет основываться на реальных кейсах в области искусственного интеллекта из практик лидеров рынка. Поступить может любой желающий из любого региона страны, в том числе из Рязанской области, но всё же мы рекомендуем иметь такие необходимые навыки как программирование, математическая подготовка, знание статистики и машинного обучения. Уверен, что благодаря грамотному сочетанию различных знаний выпускники программы смогут добиться больших успехов как в ИТ-отрасли, так и в научной и коммерческой сферах», — прокомментировал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

«Сегодня инструменты искусственного интеллекта затрагивают практически все отрасли экономики и являются драйверами цифрового развития страны. Запуск совместной магистерской программы ВШЭ и МТС — это отличная возможность получить востребованную профессию и создать собственный бизнес. Год назад мы открыли базовую кафедру МТС на факультете компьютерных наук, и создание магистратуры — логичное продолжение нашего плодотворного сотрудничества. Мы благодарны компании МТС за поддержку в раскрытии потенциала наших студентов и совместную работу над актуальными проектами в сфере искусственного интеллекта», — прокомментировал Леонид Гохберг, первый проректор НИУ ВШЭ.