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Руководство СДЭК пообещало восстановить работу сервиса не позднее 29 мая
Напомним, сервис СДЭК не работает уже третьи сутки.

Руководство СДЭК пообещало восстановить работу сервиса не позднее 29 мая. Об этом сообщает RT.

В компании заявили, что возобновят выдачу отправлений в своих пунктах не позднее 29 мая.

«Мы работаем над полным возобновлением обслуживания, но также заготовили и резервные схемы», — отметили в сообщении.

Напомним, сервис СДЭК не работает уже третьи сутки. Стало известно, что его атаковали хакеры.