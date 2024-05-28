Россиянам рассказали, какая погода будет летом 2024 года

Предстоящий сезон обещают теплее, чем средние многолетние показатели.

Россиянам рассказали, какая погода будет летом 2024 года. Об этом во вторник, 28 мая, написала Газета.Ru со ссылкой на специальный прогноз от метеорологов Яндекс Погоды.

В июне на большей части территории страны прогнозируется превышение средних многолетних температур. Особенно это касается южных областей как европейской, так и азиатской части России, района Среднесибирского плоскогорья в Красноярском крае и Приморья. Самые значительные климатические отклонения (+1°С) ожидаются в Сочи и во Владивостоке.

На июль придется потепление по всем регионам, в особенности температурная аномалия будет ощутима в европейской части. Ожидается превышение средних 30-летних температурных значений в Поволжье, практически всей Сибири и на Дальнем Востоке.

Согласно прогнозам, август будет значительно холоднее 2023-го года практически на всей территории России, чему поспособствуют обильные дожди. Чемпионом по осадкам станет Краснодар, где ожидается «дождливый» рост с 3 до 40 мм, почти в 15 раз.