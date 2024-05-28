Россиянам рассказали, какая погода будет летом 2024 года. Об этом во вторник, 28 мая, написала Газета.Ru со ссылкой на специальный прогноз от метеорологов Яндекс Погоды.
В июне на большей части территории страны прогнозируется превышение средних многолетних температур. Особенно это касается южных областей как европейской, так и азиатской части России, района Среднесибирского плоскогорья в Красноярском крае и Приморья. Самые значительные климатические отклонения (+1°С) ожидаются в Сочи и во Владивостоке.
На июль придется потепление по всем регионам, в особенности температурная аномалия будет ощутима в европейской части. Ожидается превышение средних 30-летних температурных значений в Поволжье, практически всей Сибири и на Дальнем Востоке.
Согласно прогнозам, август будет значительно холоднее 2023-го года практически на всей территории России, чему поспособствуют обильные дожди. Чемпионом по осадкам станет Краснодар, где ожидается «дождливый» рост с 3 до 40 мм, почти в 15 раз.