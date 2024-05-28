Российским школьникам рассказали, как пересдать ЕГЭ в 2024 году

Теперь можно исправить результаты одного предмета до окончания приемной кампании.

Российским школьникам рассказали, как пересдать Единый государственный экзамен. Об этом во вторник, 28 мая, написали Известия со ссылкой на руководителя департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полину Неверову.

С 2024 года результаты одного предмета можно исправить до окончания приемной кампании. Сделать это можно только один раз. Итоги первой попытки аннулируются. Даже если на пересдаче выпускник набирает меньше баллов, засчитывается только второй результат, предупредила эксперт.

Пересдать ЕГЭ можно в резервные дни. В этом году это 4 и 5 июля.

«После того, как школьник дождался результатов экзамена и понял, что он хочет пересдать ЕГЭ, ему необходимо подать заявление в государственную экзаменационную комиссию, которая находится в его школе и состоит из учителей и завучей. Если ЕГЭ, например, пересдает выпускник колледжа, который уже не учится в школе, то адрес комиссии можно найти на сайте регионального центра обработки информации (в каждом отдельном регионе свой сайт). Можно также найти в интернете телефон местного департамента образования, позвонить туда и уточнить необходимую информацию о комиссии. Заявление о пересдаче ЕГЭ необходимо подать не позднее, чем за два рабочих дня до даты пересдачи», — сказала Неверова.

Для этого потребуется паспорт.