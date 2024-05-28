Российский военный заявил о применении химического оружия со стороны Украины

По словам начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, на фронте были зафиксированы многочисленные случаи применения украинскими военными раздражающего вещества хлорпикрина.

По словам начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, на фронте были зафиксированы многочисленные случаи применения украинскими военными раздражающего вещества хлорпикрина. Его цитирует РИА Новости.

Подобные инциденты происходили в районе Донецка, Богдановки, Горловки, Кременной и Артемовска. Впервые же хлорпикрин, по информации Кириллова, украинские неонацисты применили еще 2 мая 2014 в ходе осады Дома профсоюзов в Одессе.

Он отметил, что Украина запрашивает антидоты и противогазы в чрезмерных количествах, это свидетельствует о планах по применению токсичных веществ.