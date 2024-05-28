Российская ГИБДД вновь стала Госавтоинспекцией

Об этом заявил глава ведомства Михаил Черников.

Российской ГИБДД официально вернули название Госавтоинспекция. Об этом со ссылкой на главу ведомства Михаила Черникова сообщило ТАСС .

«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали. Милиция не знаю [будет ли], но Госавтоинспекция уже есть», — сказал Черников во время заседания президиума Общественного совета при МВД России.

Черников добавил, что нормативно-правовые документы ведутся с учетом нового названия.