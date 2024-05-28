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Российская ГИБДД вновь стала Госавтоинспекцией
Об этом заявил глава ведомства Михаил Черников.

Российской ГИБДД официально вернули название Госавтоинспекция. Об этом со ссылкой на главу ведомства Михаила Черникова сообщило ТАСС.

«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали. Милиция не знаю [будет ли], но Госавтоинспекция уже есть», — сказал Черников во время заседания президиума Общественного совета при МВД России.

Черников добавил, что нормативно-правовые документы ведутся с учетом нового названия.