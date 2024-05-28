Правительство зарезервировало земли под строительство нового моста через Оку

Переправу планируют построить от автодороги Шереметьево — Гавердово до участка, соединяющего Шумашь и Лакаш в Рязанском районе.

Под строительство нового моста через Оку на три года зарезервировали земли. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Мост планируют построить от автодороги Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово до автодороги Рязань от села Шумашь — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш в Рязанском районе.

Напомним, начало строительства нового моста запланировано на 2025 год.

Также опубликована окончательная схема расположения нового моста через Оку в Рязани.