Правительство зарезервировало земли под строительство нового моста через Оку
Переправу планируют построить от автодороги Шереметьево — Гавердово до участка, соединяющего Шумашь и Лакаш в Рязанском районе.
Под строительство нового моста через Оку на три года зарезервировали земли. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Мост планируют построить от автодороги Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово до автодороги Рязань от села Шумашь — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш в Рязанском районе.
Напомним, начало строительства нового моста запланировано на 2025 год.
Также опубликована окончательная схема расположения нового моста через Оку в Рязани.