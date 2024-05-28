Появились подробности наезда на девятилетнюю велосипедистку в Новомичуринске

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Появились подробности наезда на девятилетнюю велосипедистку в Новомичуринске. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП случилось 27 мая вблизи дома № 11 по проспекту Смирягина. 27-летний местный житель, управляя автомобилем Daewoo Nexia сбил 9-летнюю велосипедистку, жительницу Новомичуринска.

В результате девочка с различными травмами обращалась за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.