Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП в Рязани

Авария случилась 11 апреля на улице Качевской в Рязани.

Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась 11 апреля на улице Качевской в Рязани. 40-летний житель Рязанского района, управляя автопоездом в составе седельного тягача «МАН» с полуприцепом «Когель», сбил 19-летнего москвича.

В результате пешеход скончался на месте.

«Если Вы стали очевидцем указанного происшествия или располагаете информацией по данному факту ДТП, просим обращаться в Отдел Nº4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12, корпус 1 или по телефону (4912) 44-46-08», — сообщили в ведомстве.