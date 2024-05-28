На стадионе «Спартак» в Рязани произошла драка
Отмечается, что на одного из мужчин напали сразу двое.
На стадионе «Спартак» в Рязани произошла драка. Об этом сообщается в Telegram-канале «аТипичная Рязань».
По данным канала, драка произошла между двумя членами общества «Россия». Позже к конфликту подключился третий человек.
Отмечается, что на одного из мужчин напали сразу двое.
«С криками „убью“ они повалили его на землю, вытащили телефон и растоптали ногами», — подчеркнули в сообщении.
Конфликт остановили сотрудники Росгвардии.