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На стадионе «Спартак» в Рязани произошла драка
Отмечается, что на одного из мужчин напали сразу двое.

На стадионе «Спартак» в Рязани произошла драка. Об этом сообщается в Telegram-канале «аТипичная Рязань».

По данным канала, драка произошла между двумя членами общества «Россия». Позже к конфликту подключился третий человек.

Отмечается, что на одного из мужчин напали сразу двое.

«С криками „убью“ они повалили его на землю, вытащили телефон и растоптали ногами», — подчеркнули в сообщении.

Конфликт остановили сотрудники Росгвардии.